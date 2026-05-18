Τους 26 ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν την Κροατία στο επερχόμενο Μουντιάλ ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ζλάτκο Ντάλιτς.

Στην αποστολή βρίσκεται φυσικά ο αρχηγός της ομάδας, , ο οποίος θα ηγηθεί για ακόμη μία φορά της προσπάθειας των Κροατών σε μεγάλη διοργάνωση.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, με τους δύο ποδοσφαιριστές να μην καταφέρνουν να εξασφαλίσουν θέση στην τελική λίστα.

Η προετοιμασία της Κροατίας θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου στο Ζάγκρεμπ, ενώ στη συνέχεια η αποστολή θα μεταβεί στη Ριέκα, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Ιουνίου.

Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στις 17 Ιουνίου, τον Παναμά στις 24 Ιουνίου και την Γκάνα στις 27 Ιουνίου.