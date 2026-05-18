Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε την αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με αρκετά γνώριμα πρόσωπα για το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκονται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ανάμεσα στους «εκλεκτούς» βρίσκεται ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρομήτου, ο οποίος εξαργύρωσε τη σταθερή παρουσία του τόσο με την ομάδα του Περιστερίου όσο και με την εθνική του ομάδα. Ο 29χρονος μέσος πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 31 συμμετοχές και τρία γκολ, αποτελώντας βασικό στέλεχος στην πορεία πρόκρισης της χώρας του στο Μουντιάλ.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Novibet. Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό Ντίλαν Μπατουμπινσικά, που μέτρησε 16 συμμετοχές με τους «βυσσινί», αλλά και τον έμπειρο μεσοεπιθετικό Γκαέλ Κακουτά, ο οποίος τη φετινή χρονιά είχε 11 εμφανίσεις, με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Παράλληλα, θέση στην αποστολή έχουν και δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Αρτούρ Μαζουακού, που πλέον αγωνίζεται στη Λανς ως δανεικός από τη Σάντερλαντ, αλλά και ο επιθετικός Σεντρίκ Μπακαμπού της Μπέτις.

Η Λ.Δ. του Κονγκό θα αγωνιστεί στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν.