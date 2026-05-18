Ίσως την πιο ευφάνταστη… ανακοίνωση αποστολής από όλες τις 48 χώρες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής έγινε από την χώρα με τον λιγότερο πληθυσμό.

Το Κουρασάο των 156.000 κατοίκων επέλεξε να ανακοινώσει την αποστολή μέσα από… στούντιο ηχογράφησης. Κυριολεκτικά!

Ο τραγουδιστής Jeon, φαίνεται στο βίντεο να προσπαθεί να ηχογραφήσει ένα καινούριο κομμάτι. Εκείνη την ώρα, ένας νεαρός τον διακόπτει και του δίνει το φακελάκι με τα ονόματα των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την χώρα στο Μουντιάλ. Αυτός αμέσως, φτιάχνει τραγούδι με τα ονόματα, ο κάθε ποδοσφαιριστής να γίνεται στίχος του «FIFA World Cup – Squad Announcment»!

Αποστολή με άρωμα… Κηφισιάς

Ο εξτρέμ της Κηφισιάς, Τζέρεμι Αντόνισε, συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της εθνικής Κουρασάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στη μεγάλη διοργάνωση.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει διπλή εκπροσώπηση σε εθνικές ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ, καθώς πέρα από τον Αντόνισε, και ο Μόιζες Ραμίρεζ του Εκουαδόρ βρίσκεται σε αντίστοιχη πορεία, με τις τελικές κλήσεις των Ισημερινών να εκκρεμούν.

Για το Κουρασάο, η συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί ιστορικό ορόσημο, με τον 24χρονο winger να θεωρείται ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας στην πορεία προς την πρόκριση.

Ο Αντόνισε είχε κομβικό ρόλο στη σεζόν της Κηφισιάς, συμβάλλοντας στην προσπάθεια παραμονής στη Super League με 32 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ, ενώ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετρά ήδη 24 εμφανίσεις και 3 τέρματα.