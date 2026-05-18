Η Μπαρτσελόνα έχει αρχίσει τις επαφές για προπονητή, καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως θα αποχωρήσει για να αναλάβει την Ντουμπάι BC.

Σύμφωνα με το Εncestando, ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην κορυφή της λίστας των «μπλαουγκράνα», που έχουν στα υπόψη τους και τον προπονητή της Μάλαγα, Ιμπόν Ναβάρο.

«Δύο επιλογές προκύπτουν αμέσως για την Μπαρτσελόνα: Είτε να υπογράψει έναν προπονητή με μεγάλο όνομα, ένα όνομα που αναγνωρίζεται από όλους, όπως ο Βασίλης Σπανούλης, είτε έναν λιγότερο γνωστό αλλά καταρτισμένο προπονητή, κάτι που φέρνει στο προσκήνιο την πιθανότητα του Ιμπόν Ναβάρο. Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Σπανούλης όσο και ο Ναβάρο εκπροσωπούνται από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τον ίδιο ατζέντη που έχει ήδη εξασφαλίσει προφορικές συμφωνίες με δύο παίκτες για το ρόστερ της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν: τον Τζος Νίμπο και τον Ολιβιέ Ενκαμούα. Διαπραγματεύεται επίσης την απόκτηση ενός τρίτου παίκτη, του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ. Με άλλα λόγια, οι επαφές του με την Μπάρτσα ήταν συχνές τις τελευταίες εβδομάδες», επισημαίνει το ισπανικό ρεπορτάζ.