Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χάνσι Φλικ, διατηρώντας τον Γερμανό προπονητή στον πάγκο της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Φλικ βρέθηκε τη Δευτέρα (18/5) στα γραφεία του καταλανικού συλλόγου, όπου υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Flick continuarà fent Barça, ciutat i país 💙❤️ pic.twitter.com/U6EnXuTiQB — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 18, 2026

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα στάθηκε τόσο στις επιτυχίες και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει η ομάδα υπό τις οδηγίες του, όσο και στη φιλοσοφία που έχει εφαρμόσει αναφορικά με την αξιοποίηση των ακαδημιών.

Οι «μπλαουγκράνα» υπογράμμισαν πως ο Γερμανός τεχνικός έχει δείξει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα νέα ταλέντα του συλλόγου, δίνοντας ευκαιρίες σε 13 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες να συμμετάσχουν σε αγώνες της πρώτης ομάδας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.