Ο Άλμπερτ Μπέκλες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στο bodybuilding.

Γεννημένος στις 16 Ιουλίου 1930 στα Μπαρμπάντος, ο Μπέκλες μετανάστευσε στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’60, όπου άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το bodybuilding, καταφέρνοντας σύντομα να ξεχωρίσει μέσα από σημαντικές διακρίσεις και τίτλους.

Το 1969 κατέκτησε τον τίτλο Mr. Britain, επίδοση που επανέλαβε και το 1970, χρονιά κατά την οποία αναδείχθηκε και Mr. Europe. Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερους από 100 αγώνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Immortal».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσω Instagram ο επίσης θρύλος του bodybuilding, Λι Χάνεϊ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον φίλο και συναθλητή του με συγκινητικά λόγια.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο ενός από τα αιώνια είδωλα του bodybuilding, του Άλμπερτ Μπέκλες. Από όλους τους bodybuilders που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, ο Άλμπερυ ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω μου ως ανταγωνιστής.

Προπονούμασταν στο ίδιο γυμναστήριο στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο (Καλιφόρνια). Μοιραζόμασταν γεύματα μαζί τα βράδια της Παρασκευής μετά την προπόνηση.

Οι συμβουλές του Άλμπερτ μου έδωσαν ένα πλεονέκτημα όταν αγωνίστηκα και θα του είμαι πάντα ευγνώμων. Αναπαύσου εν ειρήνη, αιώνιε θρύλε, φίλε μου».