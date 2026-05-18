Η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και οι εντάσεις και τα απρόοπτα δεν απουσιάζουν.

Στις αίθουσες του δικαστηρίου στο Σαν Ισίδρο ήρθαν στο φως εικόνες από την αυτοψία του Μαραντόνα και η κόρη του, Τζιανίνα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε τη βοήθεια των γιατρών.

Συγκεκριμένα, ο Λεοπόλδο Λούκε, βασικός ιατρικός σύμβολος του “Pibe d’Oro” έφερε ως αποδείξεις οπτικοακουστικό υλικό από την αυτοψία, με αποτέλεσμα η Τζιανίνα Μαραντόνα να αποχωρήσει από την αίθουσα.