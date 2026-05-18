Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε την άμεση λύση της συνεργασίας της με τον Άλμπερτ Ριέρα, βάζοντας πρόωρο τέλος σε μια παρουσία που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Όπως γνωστοποίησε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μάρκους Κρότσε, μέσα από επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από εκτενείς συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. «Ο Άλμπερτ Ριέρα ανέλαβε την ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο και εργάστηκε με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Ωστόσο, μετά από ειλικρινή αξιολόγηση της αγωνιστικής πορείας, κρίθηκε ότι για τη νέα σεζόν απαιτείται διαφορετική κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναλάβει τον Φεβρουάριο με στόχο την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής, όμως η πορεία της Άιντραχτ αποδείχθηκε ασταθής και χωρίς συνέπεια.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας του προέκυψαν και αντιδράσεις εκτός γηπέδου, με αφορμή την έντονη παρουσία του σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές Μαΐου, η οποία προκάλεσε συζητήσεις και επιπλέον πίεση στον σύλλογο.

Σε 14 αγώνες της Bundesliga, ο Ριέρα κατέγραψε 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες, επίδοση που δεν κρίθηκε ικανοποιητική για τις απαιτήσεις της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για τα αποτελέσματα, τονίζοντας πως οι επιλογές του έγιναν με γνώμονα το καλό της ομάδας. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Προσπάθησα να προστατεύσω τον σύλλογο και τους παίκτες και θα έκανα ξανά το ίδιο, γιατί πίστευα πως αυτό ήταν το σωστό για την ομάδα», δήλωσε.

Έτσι, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξή της, με το πέρασμα του Ριέρα από τη Φρανκφούρτη να χαρακτηρίζεται τελικά σύντομο και αποτυχημένο.