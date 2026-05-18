H νέα Porsche Cayenne Electric συστήνεται στο Ελληνικό κοινό με ανεβασμένες τις μετοχές του, όντας ότι πιο γρήγορο έχει υπάρξει στη γκάμα της φίρμας με πρωταγωνιστή το …ρεύμα και την κορυφαία τεχνολογική καινοτομία, που θα φέρει τον ανταγωνισμό σε δύσκολη θέση.

Το νέο μοντέλο στην πρώτη επίσημη δοκιμή από την Ελληνική αντιπροσωπεία μας άφησε με πολλές δόσεις αδρεναλίνης στο τέλος της ημέρας, πατώντας σε ένα νέο πεδίο που κυριαρχούν τα ηλεκτρικά SUV.

Τι νέο φέρνει το νέο μοντέλο; Η νέα εμφάνιση έχει «χτιστεί» με γνώμονα την αεροδυναμική του «επιτυχία» ποντάροντας στις επιδόσεις που είναι και το μενού του μοντέλου.

Σε διαστάσεις, η νέα Cayenne Electric είναι 55 χιλιοστά μακρύτερη από τη θερμική Cayenne. Σε διαστάσεις αγγίζει τα 5 μέτρα – για την ακρίβεια 4.985 χλστ., πλάτος 1.980 χλστ., και ύψος 1.674 χλστ – ενώ η αύξηση σχεδόν 13 εκατοστών σημαίνει ότι η ηλεκτρική Cayenne προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών.

Στον χώρο αποσκευών, η Porsche τονίζει ότι η χωρητικότητα είναι στα 553 λτ. που αυξάνεται στα 781 λτ. χάρη και φτάνει σε μέγιστη τιμή τα 1.588 λτ. Κάτω από το καπό, υπάρχει επίσης ένα frunk, χωρητικότητας 90 λίτρων.

Το νέο μοντέλο που ήδη ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα στην Ελλάδα, οπου είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στο πλαίσιο του Porsche Cayenne Electric Roadshow που διοργανώθηκε στο ελληνικό κοινό σε μικτές διαδρομές, τόσο σε άσφαλτο όσο και σε χώμα.

Στην πράξη η Porsche Cayenne Electric έχει ανέβει στο βάθρο ως το πιο ισχυρό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της μάρκας. Και επειδή οι αριθμοί φέρνουν τα χαμόγελα, η βασική της έκδοση, η ηλεκτρική Cayenne είναι τετρακίνητη και αποδίδει 408 ίππους σε κανονική λειτουργία ( ενώ με το πρόγραμμα Launch Control η ισχύς της αυξάνεται στα 442 ίππους), επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα φτάνοντας τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση, που αποδίδει 857 ίππους, αλλά πολύ εύκολα πατώντας το πρόγραμμα Push-to-Pass, προστίθενται εύκολα 176 ίπποι κάτι που εκτοξεύει την ισχύ στο τετραψήφιο νούμερο των 1.156 ίππων.

Με το Launch Control, η Cayenne Turbo επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, έως τα 200 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα και τα φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 260 χλμ./ώρα.

Και επειδή αναφερόμαστε σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο, η Cayenne Electric έχει στο πάτωμα της μια μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 113 kWh, η οποία προσφέρει έως 642 χιλιόμετρα αυτονομία (WLTP) στη βασική έκδοση και έως 623 χλμ. στην Turbo.

Στον τομέα της τεχνολογία των ηλεκτροκινητήρων, που έχει έρθει από την τεχνογνωσία της Porsche από την Formula E ξεχωρίζει η ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα που φθάνει έως τα 600 kW, τιμή αντίστοιχη με αυτή που επιτυγχάνουν τα μονοθέσια της Formula E.

Δεν θα αναφερθούμε στον μακροσκελή πίνακα του εξοπλισμού σε θέματα συστημάτων υποβοήθησης και την αρτιότητα στην άνεση.

Ξεχωρίζει η στάνταρ αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ αλλά και το ενεργό σύστημα Porsche Active Ride με ηλεκτροϋδραυλικές μονάδες που η δουλειά του έιναι να ελέγχει πλήρως τις κλίσεις του αμαξώματος κατά τον εγκάρσιο και διαμήκη άξονα.

Στην ελληνική αγορά το νέο μοντέλο κοστίζει για την έκδοση Cayenne Electric από 111.700 ευρώ, η Cayenne S Electric από 133.950 ευρώ και η Cayenne Turbo Electric από 174.980 ευρώ.