Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, σχολίασε την αναμέτρηση, εκφράζοντας την άποψη ότι η Φενέρμπαχτσε διαθέτει ένα μικρό αγωνιστικό προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο παλαίμαχος NBAer και πρώην παίκτης της Αναντολού Εφές τόνισε πως η παρουσία των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ αποτελεί το μεγαλύτερο «όπλο» των «ερυθρόλευκων», ωστόσο υποστήριξε ότι σε αγωνιστικό επίπεδο η τουρκική ομάδα υπερτερεί.

«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί μπασκετικά. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πλεονέκτημα λόγω της συνέπειας που δείχνει στο παιχνίδι της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκογλου σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο «HT SPOR».

Το Final Four θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ το διάστημα 22–24 Μαΐου, όπου οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

