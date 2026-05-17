Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε τον απολογισμό της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εφετινή πορεία του Παναθηναϊκού, ενώ μίλησε και για το μέλλον!

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε έναν πολύ διαφορετικό Παναθηναϊκό σε σχέση με τα τελευταία ματς. Δημιούργησε φάσεις, έβαλε 2 γκολ. Υπάρχει μια αγωνιστική εξήγηση για αυτό; Και μιας και ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, θα θέλατε να κάνετε έναν απολογισμό;

«Όσον αφορά τον αγώνα, πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους παίκτες μας για την πολύ καλή αντίδραση που είχαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που είχαμε ήταν το να είμαστε απλά στην 4η θέση. Θεωρώ ότι σε όλα τα ματς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, όπως και στο 2ο ημίχρονο σήμερα. Σε ένα παιχνίδι που μας ξεκίνησε στραβά και πληρώσαμε πάλι ατομικά λάθη. Πρέπει να κρατήσουμε την αντίδραση των παικτών, που δεν το έβαλαν κάτω και πάλεψαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την σεζόν, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε πού βρισκόταν η ομάδα όταν ήρθαμε και τι σκέφτονταν οι περισσότεροι. Η πραγματικότητα είναι ότι εκείνη την χρονική στιγμή η ομάδα ήταν ουσιαστικά εκτός της συνέχειας του Europa League, αλλά και πολύ μακριά από τον στόχο του Πρωταθλήματος, παρόλο που οι τίτλοι είναι στο DNA του Παναθηναϊκού.

Για το πρότζεκτ που έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε 3 μεταγραφικές περιόδους, πέρασε η πρώτη, που είναι αρκετά περίπλοκη. Φέραμε 5 ποδοσφαιριστές κάτω των 25 ετών που αποτελούν το μέλλον του συλλόγου. Στο τέλος καταφέραμε να βελτιώσουμε αρκετά την ομάδα σε όλους τους τομείς.

Βγήκαμε στην Ευρώπη, ίσως δεν είναι αρκετό για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Αλλά για τις συνθήκες που υπήρχαν όταν ήρθαμε νομίζω ότι είναι κάτι κι αυτό, αυτό μπορέσαμε να κάνουμε».

Με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες είδαμε μια άλλη ομάδα στο γήπεδο. Θεωρείτε ότι ένας ποδοσφαιριστής μεγάλης κλάσης, όπως ο Πορτογάλος, μπορεί να αλλάξει την μοίρα μιας ομάδας;

«Τι νομίζετε εσείς; Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε τον ρου του αγώνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει τεράστια ποιότητα και προσωπικότητα. Αν θες να βελτιωθείς, χρειάζεσαι ποιότητα και προσωπικότητες για να ανταγωνιστείς με τέτοιες ομάδες. Αυτό αναζητούμε. Μερικές φορές νιώθω ότι έρχομαι εδώ για να εξηγήσω πράγματα που ήδη τα ξέρετε και περιμένετε από μένα να δώσω κάποια λύση από ψηλά. Αλλά πρέπει να υπάρχει πίστη κι εμπιστοσύνη ότι η ομάδα θα βελτιωθεί.

Έχετε εμπειρία στον χώρο, γνωρίζετε ποια είναι η απάντηση και τι χρειάζεται η ομάδα. Μερικές φορές περιμένετε να πω κάποια άλλα πράγματα, αλλά λέω αυτά που πρέπει. Όταν μιλάμε με την διοίκηση και τους τεχνικούς διευθυντές λέω αυτά που πιστεύω ότι χρειάζεται η ομάδα για να βελτιωθεί.

Για να μην μείνει κάποια απορία, είμαι πεπεισμένος ότι θα βελτιώσουμε πάρα πολύ την ομάδα, θα την ενισχύσουμε πάρα πολύ. Το αν θα είναι αρκετό αυτό, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έρθουμε στο σημείο που πρέπει, να διεκδικούμε τίτλους. Έχουμε παίκτες με προοπτική, αλλά θα χρειαστούμε κι άλλα».

Το συναισθηματικό κενό που αφήνει στους παλαιότερους φίλους του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος μπορεί να καλυφθεί από αυτά που θα προσφέρει το νέο γήπεδο;

«Μεγάλωσα στην Μαδρίτη, στην Ακαδημία της Ρεάλ. Όταν βλέπεις το Μπερναμπέου είσαι πραγματικά περήφανος, αλλά η πόλη γύρω γύρω παραπονιέται για αυτό. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόγραμμα, αυτοί που μένουν κοντά διαμαρτύρονται για τον θόρυβο. Ενώ η Ατλέτικο έχει ένα σύγχρονο γήπεδο που είναι στα προάστια και όλοι είναι χαρούμενοι, γιατί έχει εύκολη πρόσβαση και άλλες παροχές. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα κι έτσι μπορεί να αναβαθμιστεί ο σύλλογος.

Σίγουρα καταλαβαίνω το συναισθηματικό κενό που είπατε. Φεύγεις από την φυσική σου έδρα. Για να μπορέσει να αποκτήσει παλμό το νέο γήπεδο πρέπει να κερδίσεις αγώνες, ώστε οι φίλαθλοι να το δουν σαν φυσιολογική εξέλιξη, σαν να μεταφέρθηκε το γήπεδο από ένα σημείο σε άλλο. Σίγουρα ότι σε αυτά τα χώματα έχουν παίξει θρύλοι του Παναθηναϊκού μπορεί να δημιουργήσει ένα κενό, αλλά η κατάκτηση τροπαίων στο νέο γήπεδο θα δημιουργήσει ένα μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο των φιλάθλων μας με αυτό».