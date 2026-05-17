Ένα από τα πιο απίθανα αυτογκόλ σημειώθηκε στη Μολδαβία, με παίκτη της αμυνόμενης ομάδας να βρίσκεται πεσμένος τραυματίας μέσα στην περιοχή.

Ο αντίπαλος σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα έδειχνε να φεύγει απελπιστικά άουτ, όμως χτύπησε πάνω στον τραυματία και κατέληξε στα δίχτυα.

Η απίστευτη φάση έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έκπληξη και έντονα σχόλια για τον πιο απρόσμενο τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπει ένα γκολ.