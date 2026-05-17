Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τις Σέρρες το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Πανσερραϊκού, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Η κατάσταση του γηπέδου δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα το ματς να αναβληθεί οριστικά.

Η ομάδα από τις Σέρρες θέλει μόνο νίκη, ώστε να ελπίζει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική

Ωστόσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17/05, ώρα 15:00 και στο Novasports 2