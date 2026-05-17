Τέλος στο μίνι πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8 των playoffs της Stoiximan Super League αφού μετά την 6η αγωνιστική γνωρίζουμε την τελική κατάταξη των ομάδων.

Ο Άρης επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0 στο Θεσσαλονίκη και τερμάτισε στην 5η θέση με 31 πόντους, όσους μάζεψαν και οι Βοιωτοί που εν τέλει έμειναν 6οι.

Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε του Βόλου με 3-1 και κατετάγη 7ος με 23 βαθμούς, όμως μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson θα παίξει στα προκριματικά του Europa League του χρόνου. Τέλος, οι Θεσσαλοί, έμειναν στους 17 βαθμούς και την 8η θέση.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Άρης – Λεβαδειακός 3-0

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

