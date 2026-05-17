Σε νέα εποχή μπαίνει η Τσέλσι, καθώς οι Λονδρέζοι γνωστοποίησαν την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ισπανός προπονητής θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα από την 1η Ιουλίου, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες μετά από ανάρτηση του ίδιου του Αλόνσο στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», όπου ουσιαστικά είχε προαναγγείλει την επικείμενη συμφωνία, η οποία στη συνέχεια επισημοποιήθηκε από τον σύλλογο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής των «μπλε», ο 44χρονος χαρακτήρισε την Τσέλσι ως μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων με τη διοίκηση για το αγωνιστικό πλάνο και το πρότζεκτ που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια που γίνομαι προπονητής αυτού του σπουδαίου συλλόγου.

Από τις συνομιλίες μου με την ομάδα ιδιοκτησίας και την αθλητική ηγεσία, είναι σαφές ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια.

Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην ομάδα και τεράστιο δυναμικό σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον ηγηθώ. Τώρα η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στην οικοδόμηση της σωστής κουλτούρας και στην κατάκτηση τροπαίων».