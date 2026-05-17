Η δράση συνεχίζεται στη Serie A με τα εισιτήρια των Champions League και Europa να παίρνουν «φωτιά». Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς από τα «αστέρια» και ελπίζει σε νίκη απέναντι στην Πάρμα.

Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων

13:00 | Ρόμα – Λάτσιο | COSMOTE SPORT 1

13:00 | Κόμο – Πάρμα | COSMOTE SPORT 9

13:00 | Τζένοα – Μίλαν | COSMOTE SPORT 3

13:00 | Γιουβέντους – Φιορεντίνα | COSMOTE SPORT 2

13:00 | Πίζα – Νάπολι | COSMOTE SPORT 8

16:00 | Ίντερ – Βερόνα | COSMOTE SPORT 2

19:00 | Αταλάντα – Μπολόνια | COSMOTE SPORT 8

21:45 | Κάλιαρι – Τορίνο |

21:45 | Σασουόλο – Λέτσε | COSMOTE SPORT 6

21:45 | Ουντινέζε – Κρεμονέζε | COSMOTE SPORT 8

