Η Κόμο πήρε μία τεράστια νίκη απέναντι στην Πάρμα και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη για την έξοδο στο Champions League. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έφτασε τους 68 βαθμούς και βρίσκεται πλέον στο -2 από την πρώτη τετράδα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τον Τάσο Δουβίκα να αγγίζει το γκολ στο 40’, όταν το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε κατέληξε στο δοκάρι.

Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 58’, με τον Μορένο να σκοράρει έπειτα από ασίστ του Ροντρίγκεζ. Η Πάρμα απάντησε προσωρινά με τον Πελεγκρίνο, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ, με το 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

Ρόμα – Λάτσιο 2-0

Η Ρόμα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της πρωτεύουσας, επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο και κάνοντας σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Ο Μαντσίνι άνοιξε το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολών. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία σπουδαία βραδιά για τους «τζιαλορόσι».

Πίζα – Νάπολι 0-3

Η Νάπολι πέρασε εύκολα από την έδρα της Πίζας και εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στη League Phase του επόμενου Champions League.

Ο ΜακΤόμινεϊ έδωσε προβάδισμα στους «παρτενοπέι» στο 21’, ενώ ο Ραχμάνι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του λίγα λεπτά αργότερα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Χόιλουντ στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας ιδανικά το απόγευμα για τη Νάπολι.

Τζένοα – Μίλαν 1-2

Η Μίλαν έκανε τη δουλειά απέναντι στην Τζένοα και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, κρατώντας στα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League.

Το παιχνίδι «άνοιξε» στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Νκουνκού να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 51’. Ο Ατεκάμε πέτυχε και δεύτερο γκολ για τους «ροσονέρι» στο 81’, ενώ η Τζένοα μείωσε αργά με τον Βάσκεζ, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην έκβαση του αγώνα.

Γιουβέντους – Φιορεντίνα 0-2

Σε δύσκολη θέση μπήκε η Γιουβέντους μετά την εντός έδρας ήττα από τη Φιορεντίνα, αποτέλεσμα που περιπλέκει σημαντικά την προσπάθειά της για έξοδο στο Champions League.

Η Φιορεντίνα προηγήθηκε στο 34’ με τον Ντουρ, ενώ η «Γιούβε» πίεσε έντονα στο δεύτερο μέρος και βρήκε δίχτυα με τον Βλάχοβιτς, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» το διπλό στο 82’ με εντυπωσιακό σουτ του Μαντράγκορα, αφήνοντας τη Γιουβέντους να ψάχνει πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Πίζα – Νάπολι 0-3 (21′ Μακτόμινεϊ, 27′ Ραχμάνι, 90+2′ Χόιλουντ)

(21′ Μακτόμινεϊ, 27′ Ραχμάνι, 90+2′ Χόιλουντ) Κόμο – Πάρμα 1-0 (58′ Μορένο)

(58′ Μορένο) Τζένοα – Μίλαν 1-2 (87′ Βάσκες / 50′ πεν. Ενκουνκού, 81′ Ατεκάμε)

(87′ Βάσκες / 50′ πεν. Ενκουνκού, 81′ Ατεκάμε) Ρόμα – Λάτσιο 2-0 (40′ 66′ Μαντσίνι)

(70′ Βλάχοβιτς / 34′ Εντούρ, 83′ Μαντράγκορα) 17/5 16:00 Ίντερ – Βερόνα

(70′ Βλάχοβιτς / 34′ Εντούρ, 83′ Μαντράγκορα) 17/5 16:00 Ίντερ – Βερόνα

Ίντερ – Βερόνα 17/5 19:00 Αταλάντα- Μπολόνια

Αταλάντα- Μπολόνια 17/5 21:45 Ουντινέζε – Κρεμονέζε

Ουντινέζε – Κρεμονέζε 17/5 21:45 Σασουόλο – Λέτσε

Σασουόλο – Λέτσε 17/5 21:45 Κάλιαρι – Τορίνο

