Ο Πολ Πιρς αναφέρθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς κατά τη διάρκεια του podcast «Ticket & The Truth», σχολιάζοντας τόσο την πορεία του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς όσο και την κριτική που συνεχίζει να δέχεται παρά τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του.

Ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υποστήριξε πως, αν βρισκόταν ο ίδιος στη θέση του ΛεΜπρόν, θα είχε ήδη πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, θεωρώντας πως δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να αποδείξει στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Πιρς στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική πίεση που συνοδεύει τον Τζέιμς, σημειώνοντας ότι ακόμη και μετά από τόσες επιτυχίες, τίτλους και ατομικές διακρίσεις, ο Αμερικανός σταρ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αμφισβήτησης και της σύγκρισης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

“Αν ήμουν ο ΛεΜπρόν θα αποσυρόμουν. Δεν έχει να πετύχει τίποτα άλλο. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα άλλο, αλλά αν το αγαπάει, εντάξει, το καταλαβαίνω.

Αν θέλει να πει ‘εντάξει, θα είμαι ο τρίτος ή ο τέταρτος καλύτερος παίκτης στην ομάδα’. Ακόμη δέχεται κριτική. Οι σπουδαίοι δεν δεχόντουσαν κριτική στο τέλος της καριέρας τους.

Κανείς δεν έκανε κριτική στον Κόμπι όταν δεν πήγαινε στα playoffs στην τελευταία του χρονιά. Απλά απολάμβαναν τις στιγμές. Το ίδιο με τον Τζόρνταν στην Ουάσινγκτον”.