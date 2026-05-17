Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρέθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το παιχνίδι με τον Άρη. Ηταν, λοιπόν, λίγο-πολύ αναμενόμενο ότι θα ερωτηθεί για το μέλλον του, ειδικά από τη στιγμή που το όνομά του… παίζει καιρό τώρα για τον πάγκο του Άρη.

«Ένιωσα πολύ άσχημα με αυτά τα δημοσιεύματα, ειδικά όταν ένας Έλληνας συνάδελφός μου είναι στην ομάδα. Το συζητησα με τον Μιχάλη, με τον οποίο μας συνδέει μία μακροχρόνια φιλία. Πρώτα απ’ όλα δεν έκανε καλό στην ομάδα μου. Το να υπάρχουν φήμες για ένα ενδιαφέρον, είναι καλό για την ομάδα μου και το έχω κερδίσει. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φήμες αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να μιλήσω επίσημα, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα.

Πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα στην οποία ανήκω. Μετά θα δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε μπήκα στη διαδικασία να μιλήσω με σεβασμό προς τους συναδέλφους. Αυτές οι φήμες έκαναν κακό στην ομάδα μου, όταν οι παίκτες μου άκουγαν ότι ο προπονητής θα φύγει. Πιο πολύ επηρέασε το γκρουπ. Για να το κλείσω, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα μιλήσω με την ομάδα μου πρώτα και θα δούμε».

Όσον αφορά το ματς, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στη μεγάλη ευκαιρία του Κωστή.

«Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, από δύο πολύ καλές ομάδες. Στο πρώτο μέρος είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το προβάδισμα (σ.σ. με τον Κωστή). Όταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες, κόντρα σε μεγάλες ομάδες θα δεχθείς πίεση και σε μία φάση θα μείνεις πίσω. Είχαμε μία καλή φάση και με τον Πεντρόσο, μετά το 1-0 όμως καταρρεύσαμε. Δεν ξέρω αν ήταν ψυχολογικό, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να αντιδράσουμε.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ τους παίκτες μου για το ποδόσφαιρο που παίξαμε και την σεζόν που κάναμε. Μας έλειψε η εμπειρία όταν ήμασταν ψηλά στη βαθμολογία. Μας επηρέασαν και προβλήματα τραυματισμών που επηρέασαν την απόδοση της ομάδας σε κάποια ματς. Δεν μειώνει, όμως, την προσπάθεια των παικτών και την αναγνώριση του κόσμου. Μπήκαν οι βάσεις ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Είναι περίοδος ξεκούρασης για τους περισσότερους. Και πάνω απ’ όλα την επόμενη σεζόν να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως το φετινό. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, όπως και στον ΟΦΗ άσχετα που δεν άρεσε σε καμία ομάδα των πλέι οφ. Ηταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ως το τέλος. Ισως λιγο πριν το τέλος να τελείωσαν τα κινητρα για κάποιους».