Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο ένα εκ των δύο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, σε μια ιστορική βραδιά καθώς πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι των «πράσινων» στο ιστορικό τους γήπεδο.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωστοποίησε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Μύθου.