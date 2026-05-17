Ιστορικό χαρακτήρα έχει το αποψινό (Κυριακή 17/5, 19:30) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί την τελευταία αναμέτρηση του «τριφυλλιού» στην εμβληματική του έδρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Παρότι βαθμολογικά το ματς δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους «πράσινους», το συμβολικό και ιστορικό του βάρος είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς σηματοδοτεί το φινάλε μιας εποχής για το γήπεδο της Λεωφόρου.
Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, αφού εκτός πλάνων βρίσκονται οι Τεττέη, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Κάτρης, Πελίστρι, Ντέσερς, Γεντβάι και Σισοκό.
Έτσι, ο Ισπανός τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1. Ο Αλμπάν Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργο Κυριακόπουλο να κινούνται στα άκρα της άμυνας, ενώ στο κέντρο θα αγωνιστούν οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά.
Στον άξονα θα βρεθούν οι Σωτήρης Κοντούρης και Άνταμ Τσέριν, με τον Βιθέντε Ταμπόρδα σε ρόλο οργανωτή πίσω από την επίθεση.
Στα «φτερά» θα ξεκινήσουν οι Σαντίνο Αντίνο και Ανάς Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κάρολ Σφιντέρσκι.
