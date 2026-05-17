Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-1 του Λεβαδειακού στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League (θέσεις 5-8), ολοκληρώνοντας με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις του στη σεζόν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι, καθώς μόλις στο 1ο λεπτό ο Φούντας άνοιξε το σκορ, έπειτα από ασίστ του Ανδρούτσου.

Ο Λεβαδειακός αντέδρασε και ισοφάρισε στο 15’, με τον Ουρτάδο να τελειώνει σωστά τη φάση, μετά από πάσα του Λάμπρου από τη δεξιά πλευρά. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα βρήκαν ξανά δίχτυα στο 24’, όμως το γκολ ακυρώθηκε από τον VAR για οφσάιντ του Έλληνα επιθετικού.

Στο 34ο λεπτό, ο Νέιρα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους Κρητικούς.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκονζάλες απείλησε στο 66’, όμως το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ. Τελικά, στο 71’, ο Σενγκέλια πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες, καθώς συγκλίνοντας από τα δεξιά προς τα αριστερά εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Κατσίκας, Αθανασίου (57′ Καινουργιάκης), Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (67′ Κοντέκας), Πούγγουρας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα (57′ Ρομάνο), Φούντας (77′ Χνάρης), Σαλσίδο (67′ Ισέκα)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαθανασίου, Κόμπα, Μαρτίνες (37′ λ.τρ. Κύρκος), Μύγας, Αμπάντα, Γρόσδης, Γκονζάλες, Λάμπρου, Λυκουρίνος, Χουάνπι (72′ Βαϊνόπουλος), Ουρτάδο (80′ Λεγκίσι)