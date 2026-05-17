Η βραδιά της Κυριακής στη Λεωφόρο έχει ξεχωριστή σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ σηματοδοτεί το τελευταίο ματς των «πράσινων» στο ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης».

Παρόλα αυτά, η συναισθηματική φόρτιση παραμένει έντονη, με το MatchDay Mag της αναμέτρησης να φιλοξενεί ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στην έδρα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά το κείμενο της «πράσινης» ΠΑΕ

«Η Λεωφόρος είναι κάτι περισσότερο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι η καρδιά του. Είναι η ψυχή του. Είναι η αναπνοή του. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν όνειρα, γράφτηκαν θρύλοι και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων που έμαθαν να αγαπούν το Τριφύλλι σαν κομμάτι της ίδιας τους της ζωής.

Στη σκιά του Λυκαβηττού, μέσα στης Λεωφόρου τα στενά, ανάμεσα σε τσιμέντα, φωνές, σημαίες, αναμνήσεις και συναισθήματα, χτίστηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια έδρα ποδοσφαιρικής ομάδας. Χτίστηκε μια ιδέα. Ένα συναίσθημα.

Εκεί, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 160, πριν από 107 χρόνια, ο σπουδαίος Γιώργος Καλαφάτης δεν οραματίστηκε απλώς έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο. Οραματίστηκε έναν οργανισμό πρωτοπόρο, έναν Παναθηναϊκό μεγάλο, πολυαθλητικό, ανοιχτό στον κόσμο, ικανό να εμπνεύσει και να ενώσει ανθρώπους.

Και η Λεωφόρος έγινε το σπίτι αυτού του οράματος. Ένα γήπεδο που έζησε τα πάντα. Νίκες και δάκρυα, θριάμβους και πίκρες, αποθεώσεις και σιωπές. Ένα γήπεδο που δεν χρειάζεται πολυτέλεια για να σε συγκλονίσει.

Αρκεί να μπεις μέσα και να ακούσεις την ιστορία του. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα. Να μυρίσεις Παναθηναϊκό. Να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς.

Η Λεωφόρος είναι οι Κυριακές της παιδικής ηλικίας. Oι ιστορίες των πατεράδων και των παππούδων, οι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι το περπάτημα στην Αλεξάνδρας.

Τα vibes αντικρίζοντας το γήπεδο. Η ανατριχίλα ανεβαίνοντας τα σκαλιά και αντικρίζοντας το εσωτερικό του «πράσινου» ναού. Το σφίξιμο στο στομάχι πριν από τη σέντρα.

Είναι η μυρωδιά του χορταριού, οι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τα κασκόλ στον αέρα, οι φωνές από τις εξέδρες, οι εμπνευσμένες χωρογραφίες, το μοναδικό πάθος της Θύρας 13.

Είναι το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός έγινε φόβος, τρόμος και σεβασμός για κάθε αντίπαλο. Εκεί όπου γράφτηκαν οι πιο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, εκεί όπου η φανέλα με το Τριφύλλι έγινε σύμβολο περηφάνειας. Είναι το μέρος όπου ο κόσμος δεν πηγαίνει απλώς να δει ένα παιχνίδι. Πηγαίνει για να νιώσει. Για να ζήσει. Για να βιώσει.

Κάθε σπιθαμή της Λεωφόρου κουβαλά ιστορία. Από τις πρώτες ξύλινες εξέδρες μέχρι τον θρυλικό Τάφο του Ινδού και από τα ντέρμπι που σημάδεψαν εποχές και εποχές μέχρι τις ευρωπαϊκές νύχτες που έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να κοιτά προς την Αθήνα και να λέει με δέος Panathinaikos.

H Λεωφόρος είναι το μέρος όπου γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα, όπου ανδρώθηκε η Παναθηναϊκή ψυχή. Είναι το σημείο όπου η ιστορία του συλλόγου ενώθηκε για πάντα με την ιστορία της ίδιας της Αθήνας.

Είναι εκεί όπου εκατομμύρια άνθρωποι έμαθαν τι σημαίνει να αγαπάς κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Να το κουβαλάς μέσα σου σαν κομμάτι της ζωής και της ύπαρξής σου. Η Λεωφόρος είναι η ανάσα του Παναθηναϊκού. Είναι η μνήμη του και η καρδιά του μαζί. Είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός…

Ορόσημα της Λεωφόρου

1919 Ο Γιώργος Καλαφάτης μαζί με φίλους και συμπαίκτες εντόπισαν στη λεγόμενη Περιβόλα τον χώρο, όπου δεσπόζει σήμερα το Απόστολος Νικολαΐδης. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 160.

19/01/1921 Ελήφθη απόφαση από τη γενική συνέλευση του Παναθηναϊκού προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε ο σύλλογος να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στον χώρο της Περιβόλας.

23/02/1922 Ο Δήμος Αθηναίων αποφασίζει την παραχώρηση στον Παναθηναϊκό, του χώρου όπου βρίσκεται η ιστορική έδρα της ομάδας μας.

08/03/1922 Η Νομαρχία Αττικοβοιωτίας επικύρωσε την απόφαση του Δήμου για την παραχώρηση της Περιβόλας στον Παναθηναϊκό.

13/04/1922 Ο Δήμος Αθηναίων και ο Παναθηναϊκός υπογράφουν τα συμβόλαια για την ενοικίαση του χώρου.

25/11/1923 Πραγματοποιείται η πρώτη ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πρόκειται για σχολικούς αγώνες μεταξύ γυμνασίων της Αθήνας και του Πειραιά.

06/01/1924 Το πρώτο επίσημο ματς του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Το Τριφύλλι αντιμετώπισε την ΑΠΣ Πειραιώς.

11/07/1924 Οριστική παραχώρηση του γηπέδου της Περιβόλας στον Παναθηναϊκό από την Δ’ Συντακτική Εθνοσυνέλευση.

21/07/1924 Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για αποτροπή της απαλλοτρίωσης του χώρου, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου στον Παναθηναϊκό.

1924 Η Λεωφόρος ήταν εκείνη την εποχή το μοναδικό γήπεδο στη χώρα που μπορούσε να φιλοξενήσει 6.000 θεατές (όρθιους).

26/04/1925 Το πρώτο διεθνές παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Σερβίας Ζελέζνιτσαρ (1-1).

28/06/1925 Το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού έγινε στη Λεωφόρο. Ήταν μια φιλική αναμέτρηση που έληξε με σκορ 3-3.

1928 Το γήπεδο είχε αποκτήσει πια ξύλινες κερκίδες.

07/04/1929 Ο πρώτος αγώνας της Εθνικής Ελλάδας μετά την ίδρυση της ΕΠΟ με αντίπαλο την Ιταλία Β (1-4).

01/06/1930 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 8-2. Ένα ιστορικό ντέρμπι, μια μεγαλειώδης νίκη και η ευρύτερη επικράτηση στην ιστορία των «αιώνιων» αναμετρήσεων.

1931-1984 Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν η επίσημη έδρα της Εθνικής Ελλάδας.

1931 Η Λεωφόρος έγινε το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα, όπου χτίστηκαν εξέδρες με μπετόν αρμέ και το πρώτο που απέκτησε σκεπαστή κερκίδα.

1939 Η έδρα του Παναθηναϊκού έγινε το πρώτο ηλεκτροφωτισμένο γήπεδο στη χώρα.

Κατοχή 1941-1944 Το γήπεδο λειτούργησε ως νοσοκομείο καθώς επιτάχθηκε για τις ανάγκες του 3ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου, ενώ σε άλλους χώρους του γηπέδου φιλοξενήθηκαν παιδιά από το Αναμορφωτήριο Σύρου και το Εμπειρίκειο Ορφανοτροφείο. Άλλα δυσπρόσιτα σημεία της Λεωφόρου, όπου δεν είχαν πρόσβαση οι κατοχικές δυνάμεις, αποτέλεσαν «φωλιές» αντίστασης.

08/10/1944 Ο Αντώνης Βρεττός, διευθυντής του γηπέδου, λίγες ημέρες πριν από την απελευθέρωση της Αθήνας -σε μια περίοδο που επιτρέπονταν μόνο σημαίες του ναζιστικού καθεστώτος- ύψωσε την ελληνική σημαία στον πιο ψηλό ιστό της Λεωφόρου.

1950-1951 Άρχισε η κατασκευή της εξέδρας του πετάλου του Λυκαβηττού, σημείο όπου βρίσκεται η ιστορική Θύρα 13. Η χωρητικότητα του γηπέδου αυξήθηκε στις 13000.

21/09/1958 Η Λεωφόρος υπήρξε το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα με φυσικό χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στο παρθενικό παιχνίδι συλλόγων, που δεν έγινε σε χωμάτινο έδαφος. Λίγες ημέρες πριν η αρχή έγινε με το παιχνίδι εθνικών ενόπλων της Ελλάδας με το Βέλγιο.

19/03/1960 Εγκαινιάζεται το κλειστό της Λεωφόρου, ο θρυλικός Τάφος του Ινδού. Το πρώτο κλειστό γήπεδο στη χώρα.

07/12/1960 Η Λεωφόρος φιλοξενεί το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό της παιχνίδι για διοργάνωση της UEFA. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Χράντετς Κράλοβε (0-0) στη ρεβάνς για τον β’ γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

18/10/1967 Ρεκόρ εισιτηρίων στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Στις εξέδρες της Λεωφόρου βρέθηκαν 29.665 θεατές.

1970-1971 Η Λεωφόρος ζει μεγάλες στιγμές κατά τη διάρκεια της μυθικής πορείας του Παναθηναϊκού μέχρι το Γουέμπλεϊ. Στις 28/04/1971 σφραγίστηκε η σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με την επική νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα (3-0).

Οκτώβριος 1980 Το γήπεδο της Λεωφόρου μετονομάζεται σε Απόστολος Νικολαΐδης προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του σπουδαίου αθλητή και προέδρου του συλλόγου, που έφυγε από τη ζωή.

2001-2003 Η Λεωφόρος μετατρέπεται σε απόρθητο κάστρο στις δύο μεγαλειώδεις πορείες του Παναθηναϊκού μέχρι τα προημιτελικά του Champions League και του Κυπέλλου UEFA.

Euro 2004 Η μυθική πορεία της Εθνικής Ελλάδας μέχρι την κατάκτηση του Euro 2004 άρχισε από το γήπεδο της Λεωφόρου. Εκεί σφραγίστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2003 η μεγάλη πρόκριση στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

2022 Η Λεωφόρος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Το ιστορικότερο και πιο εμβληματικό γήπεδο της χώρας».