Πριν από περίπου ενάμιση μήνα, δύσκολα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ο Άρης θα κατάφερνε να τερματίσει στην 5η θέση. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας άλλαξε αισθητά, με ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων να την οδηγεί τελικά στην εξασφάλιση της θέσης στην πρώτη πεντάδα.

Η επιβεβαίωση ήρθε με το άνετο 3-0 απέναντι στον Λεβαδειακό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ, χάρη στα δύο τέρματα του Τίνο Καντεβέρε και το γκολ του Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά, έστω και στο φινάλε της σεζόν.

Παρά την επίτευξη του στόχου, η χρονιά αφήνει έντονη γεύση απογοήτευσης για τους «κιτρινόμαυρους», που πλέον καλούνται να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα έχοντας αρκετά ζητήματα ανοιχτά.

Ο αγώνας

Ο Άρης παρατάχθηκε με τον Χόνγκλα σε ρόλο κεντρικού αμυντικού, παρότι ο Σούντμπεργκ βρέθηκε στην αποστολή. Ο Καμερουνέζος χαφ πήρε θέση δίπλα στον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας, ενώ οι Φαντιγκά και Φρίντεκ επέστρεψαν στα άκρα της αμυντικής γραμμής. Κάτω από τα δοκάρια διατηρήθηκε ο Αθανασιάδης. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Γένσεν και Ράτσιτς, με τον Γκαρέ σε πιο προωθημένο ρόλο πίσω από τον Κουαμέ. Στις πτέρυγες κινήθηκαν οι Γιαννιώτας και Ντούντου.

Στον Λεβαδειακό, ο Παπαδόπουλος προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές, δίνοντας έμφαση στον άξονα. Ο Νούνιες πήρε θέση στο τέρμα αντί του Λοντίγκιν, ενώ στα άκρα της άμυνας ξεκίνησαν οι Τσάπρας και Βήχος, με τους Λιάγκα και Τσιβελεκίδη να συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ. Στα χαφ βρέθηκαν οι Τσοκάι και Νίκας, με τον Κωστή λίγο πιο μπροστά. Στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Παλάσιος και Μπάλτζι, ενώ στην κορυφή τοποθετήθηκε ο Πεντρόσο.

Ο Άρης παρουσίασε επιθετική διάθεση στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις στην αντίπαλη περιοχή, όμως δεν κατάφερε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε γκολ, παρότι έφτασε κοντά σε αυτό σε αρκετές περιπτώσεις.

Η σημαντικότερη στιγμή για τους γηπεδούχους ήρθε στο 32’, όταν ο Κουαμέ πήρε την κεφαλιά, με τον Νούνιες να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση πάνω στη γραμμή. Απειλητικοί εμφανίστηκαν επίσης οι Γκαρέ και Ράτσιτς, ενώ στο 37’ το διαγώνιο σουτ του Ντούντου πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία.

Ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος, ωστόσο είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα για να σκοράρει. Στο 37’, έπειτα από λανθασμένη πάσα του Χόνγκλα, ο Κωστής βγήκε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο, κρατώντας το μηδέν για τον Αρη.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τις μεγάλες ευκαιρίες των Ρόουζ και Ντούντου για τον Άρη, όμως η αδυναμία του στην τελική προσπάθεια δεν του επέτρεπε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η αλλαγή που έδωσε λύση ήταν αυτή του Τίνο Καντεβέρε.

Ο 29χρονος φορ πέρασε στο παιχνίδι στο 59’ και μέσα σε είκοσι λεπτά πρωταγωνίστησε απόλυτα, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Στο 65ο λεπτό άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0, ενώ στο 72’ έδωσε έτοιμο γκολ στον Πέρεθ για το 2-0. Στο 79’, μετά από συνεργασία των δύο, ο Ισπανός τον τροφοδότησε και εκείνος με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, αποτέλεσμα που εξασφάλισε στον ΑΡΗ την 5η θέση.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (76′ Καράι) – Φαντιγκά, Ρόουζ (59′ Τεχέρο), Γένσεν, Φρίντεκ – Ράτσιτς, Χόνγκλα – Γιαννιώτας (80′ Μορόν), Γκαρέ, Ντούντου (58′ Πέρεθ)- Κουαμέ (59′ Καντεβέρε)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ – Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Τσοκάι (75′ Βέρμπιτς), Νίκας (57′ Λαμαράνα) – Παλάσιος (76′ Οζέγκοβιτς), Κωστή, Μπάλτζι (57′ Γκούμας) – Πεντρόσο (85′ Παπαδόπουλος)