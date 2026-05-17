Χρήστου για την απουσία του από το Πανελλήνιο: «Πονάει να μένεις εκτός για κάτι που δεν ελέγχεις»
Μεγάλη απουσία ήταν εκείνη του Απόστολου Χρήστου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης στο ΟΑΚΑ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει εκτός διοργάνωσης για λόγους υγείας. Ο Ολυμπιονίκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση του Acropolis Swim Open το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο Χρήστου παρέμεινε για […]
Καλό ζέσταμα για τον Μίλτο Τεντόγλου στα «Βεργώτεια», άλμα στα 8.21μ
Ο Μίλτος Τεντόγλου άνοιξε τη σεζόν του ανοιχτού στίβου με νίκη στο διεθνές μίτινγκ «Βεργώτεια» στο ανακαινισμένο στάδιο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, με καλύτερο άλμα στα 8,21 μέτρα. Ξεκίνησε με ένα άλμα 6,73 μ., ενώ στη συνέχεια κατάφερε τρία οκτάμετρα, με 8,04 μ., 8,21 μ. και 8,20 μ. Επιλέγοντας να μην εκτελέσει τις τελευταίες δύο […]
«Τορπίλη» ο Ανδρέας Βαζαίος: «Έσπασε» το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο
Ο Ανδρέας Βαζαίος απέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ποιότητά του, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση και καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο. Παρά τα 32 του χρόνια, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, συνδυάζοντας εμπειρία και αγωνιστική φρεσκάδα. Μετά την προσωρινή αποχώρησή του έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του […]
Ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμη μία σπουδαία νίκη, καθώς επικράτησε με 10-8 της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο». Οι «ερυθρόλευκες» είχαν κερδίσει και στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να προκριθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονία στο Final Four του Champions League, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Δείτε τα highliights της αναμέτρησης:
Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-8: Άλλη μία σπουδαία νίκη για τις «ερυθρόλευκες» που προκρίθηκαν στο Final Four
Ο Ολυμπιακός είναι σε ακόμη ένα Fianl Four για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 10-8 της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο» για το δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Champions League των γυναικών. Σε συνδυασμό με τη νίκη με 17-12 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε σε ακόμη ένα Final Four του Champions […]