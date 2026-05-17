Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Grand Prix της Βαρκελώνης στο MotoGP, όταν οι δύο πρωτοπόροι του αγώνα, Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα, συγκρούστηκαν βίαια στον 12ο γύρο.

Ο Ακόστα αντιμετώπισε ξαφνικά μηχανικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μειώσει απότομα ταχύτητα μέσα στην πίστα. Ο Μάρκεθ, που ακολουθούσε σε πολύ κοντινή απόσταση, δεν κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα και έπεσε πάνω του, χάνοντας τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, η οποία διαλύθηκε μετά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Τα συντρίμμια της Gresini παρέμειναν στο οδόστρωμα και προκάλεσαν νέο χάος, καθώς δύο ακόμη αναβάτες έχασαν τον έλεγχο και έπεσαν.

Οι αγωνοδίκες διέκοψαν άμεσα τον αγώνα με κόκκινη σημαία, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά τη σκληρή πτώση που είχε.