Πρακολουθήστε live στις 15:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL.
Τηλεοτπικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Πρακολουθήστε live στις 15:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL.
Τηλεοτπικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, σχολίασε την αναμέτρηση, εκφράζοντας την άποψη ότι η Φενέρμπαχτσε διαθέτει ένα μικρό αγωνιστικό προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο […]
Πρακολουθήστε live στις 15:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοτπικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ. Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, η Ντουμπάι BC βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Όπως αναφέρεται, ο Καταλανός προπονητής αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, εφόσον δεν προκύψει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Στο συμβόλαιο του […]
Η Βαλένθια ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή στα playoffs της EuroLeague, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Παναθηναϊκό και παίρνοντας το εισιτήριο για το Final Four. Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της προημιτελικής φάσης, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης, αναφερόμενος στην πίεση που αντιμετώπισε η ομάδα του στη διάρκεια της σειράς. Ο ίδιος τόνισε […]
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί κόντρα στη Μύκονο χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Κένεθ Φαρίντ αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, ο Ναν έχει σπασμό στον αυχένα και ο Καλαϊτζάκης υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο, στον πρώτο ημιτελικό της σειράς.