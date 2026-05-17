Βρισκόμαστε δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της LaLiga και η μάχες για την αποφυγή του υποβιβασμού – Ευρωπαϊκών εισιτηρίων κορυφώνεται.

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων (17/05)

20:00 | Έλτσε – Χετάφε | Novasports Extra 3

20:00 | Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα | Novasports Extra 2

20:00 | Οβιέδο – Αλαβές | Novasports Extra 1

20:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Χιρόνα | Novasports Start

20:00 | Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ | Novasports 6

20:00 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια | Novasports 5

20:00 | Οσασούνα – Εσπανιόλ | Novasports 4

20:00 | Λεβάντε – Μαγιόρκα | Novasports 3

20:00 | Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης | Novasports 2

22:15 | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μπέτις | Novasports 1

