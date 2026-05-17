Ο Παναιτωλικός έβαλε οριστικό τέλος στη «μάχη» της παραμονής στη Stoiximan Super League την Κυριακή (17/05), αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τους γηπεδούχους στον υποβιβασμό στη Super League 2 και ταυτόχρονα εξασφάλισε την παραμονή του Αστέρα AKTOR μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των playouts.

Η ομάδα των Σερρών είχε ανάγκη αποκλειστικά τη νίκη για να μείνει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της σωτηρίας, όμως το τελικό 1-1 δεν ήταν αρκετό. Έτσι, ο Πανσερραϊκός υποβιβάστηκε μαθηματικά και ακολούθησε την ΑΕΛ Novibet στη δεύτερη κατηγορία.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Αστέρας AKTOR δεν είχε καταφέρει να «κλειδώσει» την παραμονή του, καθώς έμεινε χωρίς νίκη απέναντι στην Κηφισιά. Ωστόσο, η ισοπαλία του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό έδωσε τελικά στην ομάδα της Τρίπολης το πολυπόθητο εισιτήριο σωτηρίας.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΛ Novibet επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας του Ατρομήτου, όμως το αποτέλεσμα δεν αποδείχθηκε αρκετό για να αλλάξει την κατάσταση, αφού οι Θεσσαλοί μειονεκτούν σε πιθανή ισοβαθμία με τον Αστέρα AKTOR και υποβιβάστηκαν και μαθηματικά.