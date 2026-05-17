Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, η Ντουμπάι BC βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Όπως αναφέρεται, ο Καταλανός προπονητής αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, εφόσον δεν προκύψει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.

Στο συμβόλαιο του Πασκουάλ με την Μπαρτσελόνα υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει μετά το τέλος της σεζόν, γεγονός που καθιστά ρεαλιστικό το σενάριο αλλαγής ομάδας.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα