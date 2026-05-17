Ο Αντουάν Γκριεζμάν μπήκε για τελευταία φορά στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Atlético de Madrid (@atleti)

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε την έδρα της ομάδας με έντονη συγκίνηση, έχοντας αποτελέσει για χρόνια σημείο αναφοράς για τους «ροχιμπλάνκος». Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο ηγέτης της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε εμφανίστηκε συγκινημένος με δάκρυσα στα μάτια, δηλώνοντας ευγνωμοσύνη προς τον κόσμο των Μαδριλένων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Παρότι η φετινή σεζόν δεν ολοκληρώθηκε όπως θα ήθελε, ο Γκριεζμάν και η οικογένειά του έγιναν «ένα» με την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον κόσμο της.