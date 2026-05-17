Το «Ντραγκάο» ντύθηκε στα γαλανόλευκα και η Πόρτο έστησε μία μεγάλη φιέστα για την επιστροφή της στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου ύστερα από τέσσερα χρόνια αναμονής.

FC Porto levanta a Taça de Campeão Nacional! 🏆🐉 pic.twitter.com/N0txrtxumh — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 16, 2026

Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι εξασφάλισε και μαθηματικά τον 31ο τίτλο της ιστορίας της, εκμεταλλευόμενη και την απώλεια βαθμών της Μπενφίκα, η οποία νωρίτερα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 2-2 με τη Φαμαλικάο για την 32η αγωνιστική.

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας με πάθος την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή, ενώ αργότερα σήκωσαν και το τρόπαιο στον ουρανό.

Για τον Ιταλό τεχνικό, η φετινή επιτυχία είχε ιδιαίτερη σημασία. Έναν χρόνο μετά την οδυνηρή απώλεια του τίτλου με τον Άγιαξ, ο Φαριόλι κατάφερε αυτή τη φορά να ζήσει τη χαρά της δικαίωσης και να πανηγυρίσει το πρώτο μεγάλο πρωτάθλημα της καριέρας του.