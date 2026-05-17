Συζητήσεις συνεχίζουν να πυροδοτούνται γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εν μέσω σεναρίων που τον θέλουν να αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά το τέλος της σεζόν.

Ο σταρ του NBA είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο, καθώς είχε ανοίξει ζήτημα αναφορικά με τη διαχείρισή του και τον χρόνο συμμετοχής του, με την κορυφαία λίγκα να προχωρά σε σχετική διερεύνηση της κατάστασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket καταγράφει τους Boston Celtics ως το επικρατέστερο σενάριο για πιθανή απόκτησή του, με ποσοστό που φτάνει το 21%.

Ακολουθούν οι Μιλγουόκι Μπακς με 19%, ενώ στο 18% βρίσκεται το σενάριο μετακίνησης στους Ντάλας Μάβερικς. Την πεντάδα των πιθανοτήτων συμπληρώνουν οι Γουίζαρντς και οι Μάτζικ.

Παρά τα δεδομένα αυτά, το τοπίο παραμένει ρευστό και όλα τα ενδεχόμενα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένουν ανοιχτά, με το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από το μέλλον του στο NBA.

