Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στον αγώνα Σάντος – Κοριτίμπα, με πρωταγωνιστές τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης και τον Νεϊμάρ. Πιο συγκεκριμένα, ο ρέφερι υπέδειξε αυθαίρετα την αλλαγή του Βραζιλιάνου άσου, παρότι στο χαρτάκι που του παρέδωσε ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» δεν υπήρχε καμία σχετική ένδειξη.

Ο παραλογισμός της φάσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην παίκτη της Παρί, ο οποίος κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο έδειξε στην κάμερα το επίμαχο χαρτάκι, εκθέτοντας τον διαιτητή.