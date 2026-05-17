Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στον αγώνα Σάντος – Κοριτίμπα, με πρωταγωνιστές τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης και τον Νεϊμάρ. Πιο συγκεκριμένα, ο ρέφερι υπέδειξε αυθαίρετα την αλλαγή του Βραζιλιάνου άσου, παρότι στο χαρτάκι που του παρέδωσε ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» δεν υπήρχε καμία σχετική ένδειξη.
Ο παραλογισμός της φάσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην παίκτη της Παρί, ο οποίος κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο έδειξε στην κάμερα το επίμαχο χαρτάκι, εκθέτοντας τον διαιτητή.
Brazilian football just produced one of the craziest moments ever 😭🇧🇷
The fourth official mistakenly subbed Neymar off, and even after Ney showed the substitution paper to the cameras, they still didn't allow him back on.
