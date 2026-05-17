Το Final Four της EuroLeague 2026 δεν είναι μόνο οι αγώνες και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Είναι η προετοιμασία, η πίεση, οι αποφάσεις και οι λεπτομέρειες που συχνά καθορίζουν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Από αυτή την ιδέα γεννήθηκε το COURT ROOM, μια ειδική YouTube σειρά πέντε εκπομπών του tanea.gr, με τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Χρίστο Γαλιλαία να προσεγγίζουν το Final Four με έναν διαφορετικό τρόπο.

Μέσα από ανάλυση, scouting, τακτική προσέγγιση, ειδικές συνεντεύξεις και θεματικά βίντεο, το COURT ROOM επιχειρεί να φωτίσει όσα συνήθως μένουν πίσω από το αποτέλεσμα: τη σκέψη πίσω από τις αποφάσεις, τη νοοτροπία, τη διαχείριση της πίεσης και τις λεπτομέρειες που κρίνουν τα μεγάλα παιχνίδια.

Μας μιλούν άνθρωποι που έχουν ζήσει το Final Four από διαφορετικούς ρόλους και οπτικές γωνίες. Οι Πάμπλο Λάσο, Νίκολα Βούισιτς, Γιόνας Ματσιούλις, Μάριο Φιορέτι, Γιάννης Φούφης, Γιώργος Λέων, Κώστας Χατζηχρήστος και Μάριος Τσαγγαράς φωτίζουν την προπονητική σκέψη, τη νοοτροπία, την προετοιμασία και τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων.

Το Scouting Ομάδων και την Ανάλυση Αγώνων έχει ο Χρήστος Μαρμαρινός, την Επιμέλεια Ανάλυσης και Οπτικής Παρουσίασης ο Χριστόφορος Στεφανίδης, ενώ τη Δημοσιογραφική Υποστήριξη έχει η Δήμητρα Ηρειώτη.

Ημερομηνίες εκπομπών:

Τρίτη 19/05 – 22:00

Πέμπτη 21/05 – 22:00

Παρασκευή 22/05 – 24.00

Κυριακή 24/05 – 24.00

Δευτέρα 25/5 – 22:00

Γιατί το παιχνίδι δεν κρίνεται μόνο στο παρκέ.