Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έδωσε το «παρών» στην απονομή του ασημένιου μεταλλίου, μετά την ήττα της Αλ Νασρ με 1-0 από τη Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, που διεξήχθη στο Ριάντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, εμφανώς στεναχωρημένος από τη νέα απώλεια τίτλου, κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια, αποφεύγοντας την τελετή μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Al Nassr players went for the silver medal after a 1-0 loss to Osaka but Cristiano Ronaldo stayed in the dressing room. He only wants GOLD🥇 pic.twitter.com/aS1GpXQBUj — Kickgh.com  (@Kickgh) May 16, 2026

Πρόκειται για τον τέταρτο χαμένο τελικό του με τη φανέλα της Αλ Νασρ, σε μια περίοδο όπου δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει σημαντικό τίτλο από το 2023.

Παρά την απογοήτευση, η Αλ Νασρ παραμένει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Την Πέμπτη υποδέχεται τη Νταμάκ και με νίκη, ή καλύτερο αποτέλεσμα από την Αλ Χιλάλ στην έδρα της Αλ Φαϊχά, μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια.