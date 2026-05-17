Δημοφιλή
- 1
Συναγερμός στην Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα
- 2
Ο γρίφος των συντάξεων χηρείας: Επιστροφή στο 70% για το Δημόσιο και ενίσχυση 300 ευρώ από τα 60
- 3
Ανατροπή για τις Πυραμίδες της Γκίζας: Μελέτη τις συνδέει με «βαρυτικό σήμα» και κοσμική επικοινωνία
- 4
Το success story δύο παραγωγών στη Ρόδο: Άφησαν τα γραφεία για να γίνουν αγρότες και μελισσοκόμοι
- 5
Καιρός: Πότε έρχονται βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση μέχρι Παρασκευή
- 6
Άγιοι Ανάργυροι: Προκαλεί η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν στο σπίτι-τρώγλη - «Είχα απλά να καθαρίσω δύο
- 7
Αλλάζει ξανά ο καιρός; Προειδοποίηση για νέα επιδείνωση μέχρι 25 Μαΐου - Πού αναμένονται βροχές
- 8
Γιώργος Μαζωνάκης από τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμπυλων: «Κάντε κάτι για αυτόν τον ιστορικό τόπο»
- 9
Πανικός στην Τουρκία από SMS «επιστράτευσης» – «Πάμε σε πόλεμο;» αναρωτιούνται οι πολίτες
- 10
Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από αυτοκίνητο που παρέσυρε πεζούς στην Καλιφόρνια
Eredivisie: Φιέστα τίτλου και ιστορική κυριαρχία της Αϊντχόφεν με ρεκόρ διαφοράς βαθμών (vid)
Η Eredivisie της σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/05), με την Αϊντχόφεν να κυριαρχεί απόλυτα και να κατακτά τον τίτλο με εντυπωσιακή άνεση, αφήνοντας τη δεύτερη Φέγενορντ 19 βαθμούς πίσω. Οι φίλοι της ολλανδικής ομάδας δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, υποδεχόμενοι τους παίκτες με θερμή αποθέωση και ένα επιβλητικό κορεό στην τελευταία αναμέτρηση της σεζόν […]
Ο Γρηγορίου… έδωσε είδηση: «Αύριο (18/05) θα μιλήσουμε με τη διοίκηση»
Μέσα στις επόμενες ώρες θα κριθεί το μέλλον του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο του Άρη, έχοντας αρκετές πιθανότητες παραμονής
Άρης – ΑΕΚ 90-81: Έκανε το 1-1 στο Αλεξάνδρειο με φοβερό Τζόουνς, η πρόκριση θα κριθεί στα Άνω Λιόσια
Ο Άρης έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 στο Αλεξάνδρειο, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια στις 25 Μαΐου. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν συνεχώς στο σκορ […]
Τρομερό γκολ στην Bundesliga γυναικών από την… τερματοφύλακα (vid)
Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στην Bundesliga γυναικών και συγκεκριμένα, μια τερματοφύλακας κατάφερε να σκοράρει α λα Ροζέριο Σένι. Δηλαδή, με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η τερματοφύλακας έστησε την μπάλα στα πλάγια της κεντρικής γραμμής και επιχείρησε… σέντρα. Όμως η μπάλα πήρε περιέργα φάλτσα και από το πουθενά έσκασε μπροστά από την αντίστοιχη κίπερ, και κατέληξε στα […]
Stoiximan Super League: Η τελική βαθμολογία των playoffs 5-8
Τέλος στο μίνι πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8 των playoffs της Stoiximan Super League αφού μετά την 6η αγωνιστική γνωρίζουμε την τελική κατάταξη των ομάδων. Ο Άρης επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0 στο Θεσσαλονίκη και τερμάτισε στην 5η θέση με 31 πόντους, όσους μάζεψαν και οι Βοιωτοί που εν τέλει έμειναν 6οι. Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε […]