Η φιέστα της ΑΕΚ ξεκίνησε μετά την λήξη του αγώνα της Ένωσης με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έληξε 1-1.

Ξεκίνησε με ένα drone show στο οποίο σχηματίστηκε ο δικέφαλος αετός που κοσμεί το σήμα της ομάδας, πάνω από την Allwyn Arena.

Στην συνέχεια, εμφανίστηκε η φιλαρμονική του Δήμου Φιλαδέλφεια συνοδευόμενη από μέλη των Ακαδημιών της Ένωσης, τραγουδώντας μαζί το «Ένα το χελιδόνι» και το «Της δικαιοσύνης είναι ήλιε νοητέ», καθώς και τον ύμνο της ΑΕΚ.

Έπειτα, στο γήπεδο εμφανίστηκαν 14 έγχορδα τα οποία έπαιξαν το «I did it Μy Way» και στην συνέχεια το «Bella Ciao».

Την σκυτάλη πήρε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος μίλησε στον κόσμο της Ένωσης.

Ενώ μάλιστα τραγούδησε… το νέο κομμάτι που όπως αποκάλυψε ο ίδιος, γράφτηκε για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ. Με ονομασία «Νικητής».

Μετά από το… τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου, ξεκίνησε η απονομή των μεταλλίων στα μέλη της ΑΕΚ, στο προπονητικό τιμ, τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Στην συνέχεια, άρχισαν να βγαίνουν οι παίκτες της Ένωσης να παραλαμβάνουν τα μετάλλια, με πρώτο τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Στην συνέχεια, ακόμα και ο Γενς Γιόνσον παρέλαβε μετάλλια, παρόλο που δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο πρωτάθλημα. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανέβηκε στο βάθρο με πατερίτσες.

Το σόου συνεχίστηκε μετά την παραλαβή με μια σκηνή ταινίας… δράσης. Με μουσική «Mission Impossible»… στρατιώτες κατέβηκαν από ελικόπτερα και μπήκαν στο γήπεδο.

Ενώ το σόου του Ηλιόπουλου δεν… σταμάτησε. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, οδηγώντας ένα από τα αγαπημένα του σπορ αυτοκίνητα ήταν αυτός που έφερε το τρόπαιο στα χέρια των παικτών της ΑΕΚ. Οι στρατιώτες… πάντα προστατεύοντας το τρόπαιο της Super League.

Στο τέλος, γνωρίζοντας την αποθέωση, ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, ήταν αυτός που σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον αέρα, ξεκινώντας και επίσημα τους πανηγυρισμούς. Ενώ φυσικά, ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε και αυτός το τρόπαιο στα χέρια του.