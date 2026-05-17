Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο μεγάλο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή από την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στη δεύτερη θέση και θα τους δώσει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τους Πειραιώτες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην αμυντική τετράδα. Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Μαρίν και Πινέδα, ενώ οι Κοϊτά και Περέιρα θα πλαισιώσουν επιθετικά τους Γιόβιτς και Ζίνι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Γιόβιτς, Ζίνι.