Οι μητέρες που εργάζονται σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση σε τοξικές ουσίες ή έντονο στρες φαίνεται να έχουν αυξημένες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Occupational & Environmental Medicine.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου Emory, του Πανεπιστημίου Drexel, καθώς και από ερευνητικά ιδρύματα της Δανίας. Οι επιστήμονες εξέτασαν τα επαγγέλματα των μητέρων πριν από τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη και στα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τη νευροανάπτυξη.

Αναλύθηκαν δεδομένα από 1.702 παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος που γεννήθηκαν στη Δανία την περίοδο 1973-2012, τα οποία συγκρίθηκαν με 108.532 παιδιά χωρίς διάγνωση αυτισμού. Η αντιστοίχιση έγινε ως προς το φύλο και το έτος γέννησης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Οι πληροφορίες για την επαγγελματική απασχόληση των μητέρων αντλήθηκαν από το Μητρώο Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Δανίας και κατατάχθηκαν σε επτά επαγγελματικές κατηγορίες. Οι ερευνητές συνυπολόγισαν παράγοντες όπως η ηλικία της μητέρας, το ιστορικό ψυχικών διαταραχών, το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Αυξημένος κίνδυνος σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Η μελέτη κατέδειξε ότι οι πιθανότητες γέννησης παιδιού με αυτισμό ήταν υψηλότερες για μητέρες που εργάζονταν πριν από τη σύλληψη και έως τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις χερσαίες μεταφορές, τη δημόσια διοίκηση και τον στρατό.

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία σε στρατιωτικά ή αμυντικά επαγγέλματα πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αύξησε κατά 59% την πιθανότητα διάγνωσης αυτισμού στο παιδί. Αντίστοιχα, οι μητέρες που εργάζονταν στις επίγειες μεταφορές –όπου υπάρχει έκθεση σε προϊόντα καύσης– είχαν 24% μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με αυτισμό. Παρόμοια αύξηση (59%) παρατηρήθηκε και για τις μητέρες που εργάζονταν στον δικαστικό τομέα.

Οι συσχετίσεις αυτές ήταν πιο έντονες για τις περιόδους πριν από τη σύλληψη και κατά την εγκυμοσύνη, ενώ μειώνονταν κατά τη βρεφική ηλικία του παιδιού.

Καμία συσχέτιση με τη γεωργία ή τις βιομηχανίες χημικών

Αντίθετα, η εργασία στη γεωργία –παρά την πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα– δεν φάνηκε να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα επαγγέλματα στις αεροπορικές μεταφορές, τις βιομηχανίες επεξεργασίας χημικών και τις υπηρεσίες καθαρισμού, όπου η αύξηση δεν κρίθηκε στατιστικά σημαντική.

Οι πιθανοί μηχανισμοί και οι περιορισμοί της μελέτης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εργασία σε στρατιωτικά επαγγέλματα μπορεί να συνεπάγεται έκθεση σε πολλαπλούς κινδύνους, όπως μόλυβδο από ασκήσεις πυροβολικού, καυσαέρια και βιομηχανικούς διαλύτες. Παρόμοια, οι εργαζόμενες στις μεταφορές ενδέχεται να εκτίθενται σε αιωρούμενα σωματίδια και ρύπους.

Επιπλέον, το έντονο εργασιακό στρες —όπως αυτό που παρατηρείται σε ορισμένα διοικητικά ή δικαστικά επαγγέλματα— μπορεί να συμβάλλει στην κόπωση και τη σωματική επιβάρυνση της μητέρας, επηρεάζοντας αρνητικά τη νευροανάπτυξη του παιδιού μέσω αυξημένης φλεγμονής κατά την εγκυμοσύνη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια και τα αποτελέσματα. Ένας επιπλέον περιορισμός είναι ότι τα επαγγέλματα κατηγοριοποιήθηκαν ανά κλάδο, χωρίς λεπτομέρειες για συγκεκριμένες θέσεις ή καθήκοντα. Τέλος, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά για πληθυσμούς εκτός Δανίας.