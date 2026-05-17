H πετρελαϊκή κρίση που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του Πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ωθήσει τους καταναλωτές στην Ευρώπη – και σε συγκεκριμένες αγορές – στην αγορά καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και στην αναζήτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με μπαταρίες (ηλεκτρικά ή plug in υβριδικά) από δεύτερο χέρι. Αυτό τονίζει ο ACEA, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων που βλέπει σημαντικές αλλαγές στην αγορά αυτοκινήτου το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης.

Η συγκεκριμένη κρίση όπως υπογραμμίζει ο ACEA κάνει επιτακτική την ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων καυσίμων.

Η πρόοδος των πωλήσεων στην αγορά αυτοκινήτου το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν θετική σε επίπεδο ΕΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών, εξαιτίας των παροχόμενων υποδομών σε επίπεδο ταχυφορτιστών από χώρα σε χώρα, των υψηλών τιμών στο ρεύμα που απωθούν τους περισσότερους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων ενώ ακόμη οι ταχύτητες στην παραγωγή μπαταριών είναι αρκετά «χαμηλές» με αποτέλεσμα να εξαρτάται η Ευρώπη από την τεχνολογία της Κίνας.

Παρά την ανάπτυξη των ταχυφορτιστών (με πολλές διαφορές από κράτος σε κράτος της ΕΕ), οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης εξακολουθούν να είναι λιγότεροι από τα πρατήρια καυσίμων. Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο σημεία φόρτισης στην Ευρώπη, όταν ο στόχος είναι τα 3,5 εκατομμύρια έως το 2030.

Σύμφωνα με τον ACEA που υποστηρίζει την ηλεκτροκίνηση αλλά και τα προηγμένα καύσιμα η ανάγκη στήριξης από θεσμικές θέσεις είναι υπείγουσα: «Πλέον είναι απαραίτητη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε μια τεχνολογικά στρατηγική που θα προωθεί την ηλεκτροκίνηση αλλά και τα ανανεώσιμα καύσιμα.» Όπως αναφέρει: «Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και την προστασία των καταναλωτών, για την επίτευξη μιας επιτυχημένης μετάβασης στην κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα».

Για να γίνει ακόμη πιο διευρυμένη στο κοινό η ηλεκτροκίνηση ο ACEA προτείνει τα κράτη να χαράξουν μια νέα γραμμή που θα προωθεί την ηλεκτρική ενέργεια σε πιο προσιτά για τους καταναλωτές επίπεδα, ώστε η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων να γίνει πιο φθηνή.

«Η διατήρηση προσιτών και προβλέψιμων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι το κλειδί για να ωθηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προς την επιλογή μεταφορικών μέσων μηδενικών εκπομπών.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ACEA.