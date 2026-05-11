Το όνομα του Γιάννη Ιωαννίδη δόθηκε πλέον στο κλειστό σχολικό γυμναστήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το πρωί με έντονο συμβολισμό και συγκίνηση.

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και υλοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και θεσμικών φορέων, με στόχο να τιμηθεί η προσφορά του Ιωαννίδη στον ελληνικό αθλητισμό και ειδικά στο μπάσκετ.

Μια ζωή συνδεδεμένη με το ελληνικό μπάσκετ

Ο Γιάννης Ιωαννίδης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, συνδέοντας το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του Άρης Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 1980.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του πορείας κατέκτησε 12 Πρωταθλήματα Ελλάδας και 6 Κύπελλα Ελλάδας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο άθλημα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και διάδοση του μπάσκετ στη χώρα.

Συγκίνηση στην τελετή ονοματοδοσίας

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η σύζυγος και η κόρη του εκλιπόντος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για την τιμητική αυτή αναγνώριση, την οποία χαρακτήρισαν ιδιαίτερα συγκινητική για την οικογένεια.

Παράλληλα, τονίστηκε η συμβολή του Ιωαννίδη και πέρα από τον αθλητισμό, καθώς είχε ενεργό πολιτική παρουσία, υπηρετώντας τη Βουλή των Ελλήνων και το έργο διαφόρων υπουργείων ως υφυπουργός.

Το μήνυμα της εκδήλωσης

Η τελετή ξεκίνησε με φιλικό αγώνα μπάσκετ U13, αφιερωμένο στη μνήμη του, ενώ εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκκλησίας υπογράμμισαν το ήθος, την εργατικότητα και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Με την ονοματοδοσία του γηπέδου, η Θεσσαλονίκη αποδίδει μια ακόμη επίσημη τιμή σε μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.