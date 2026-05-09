Οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν σημαντικό προβάδισμα στη σειρά με 2-1 απέναντι στους Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 115-108 στο τρίτο παιχνίδι των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας.

Κορυφαίος για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εμφάνιση υψηλού επιπέδου. Ο Γάλλος σταρ τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (13/18 σουτ, 3/5 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε 15 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, κυριαρχώντας σε άμυνα και επίθεση.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η παρουσία του Στέφον Κασλ, που οργάνωσε αποτελεσματικά το παιχνίδι των γηπεδούχων και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 12 ασίστ. Πολύτιμες βοήθειες έδωσε και ο Ντε’Άαρον Φοξ με 17 πόντους, ενώ ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσφερε επιθετικές λύσεις από τον πάγκο με οκτώ πόντους.

Για τη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στη διεκδίκηση της νίκης, σημειώνοντας 32 πόντους μαζί με 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ωστόσο, οι Τίμπεργουλβς δεν βρήκαν σταθερές λύσεις στα κρίσιμα λεπτά, με τα λάθη και την αστοχία να τους κοστίζουν.

Οι Νικς συνέχισαν την κυριαρχική τους πορεία στη σειρά με τους Σίξερς, επικρατώντας εκτός έδρας με 109-94 στο τρίτο παιχνίδι των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και κάνοντας το 3-0.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν είχε για ακόμη μία φορά σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος οδήγησε επιθετικά τους φιλοξενούμενους με 33 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ ανέλαβε δράση στα κρίσιμα λεπτά της τελευταίας περιόδου, πετυχαίνοντας μεγάλα καλάθια που «κλείδωσαν» τη νίκη των Νικς μέσα σε μια ιδιαίτερα δυνατή ατμόσφαιρα στη Φιλαδέλφεια.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Μικάλ Μπρίτζες, που πρόσθεσε 23 πόντους, ενώ ο Τζος Χαρτ έκανε γεμάτη εμφάνιση με double-double, έχοντας 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους Σίξερς, ο Τζοέλ Εμπίντ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει τη ροή της σειράς. Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ σημείωσε 22 πόντους και ο Ταϊρίς Μάξεϊ πρόσθεσε 17, με τη Φιλαδέλφεια πλέον να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

