Οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν σημαντικό προβάδισμα στη σειρά με 2-1 απέναντι στους Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 115-108 στο τρίτο παιχνίδι των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας.

Κορυφαίος για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εμφάνιση υψηλού επιπέδου. Ο Γάλλος σταρ τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (13/18 σουτ, 3/5 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε 15 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, κυριαρχώντας σε άμυνα και επίθεση.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η παρουσία του Στέφον Κασλ, που οργάνωσε αποτελεσματικά το παιχνίδι των γηπεδούχων και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 12 ασίστ. Πολύτιμες βοήθειες έδωσε και ο Ντε’Άαρον Φοξ με 17 πόντους, ενώ ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσφερε επιθετικές λύσεις από τον πάγκο με οκτώ πόντους.

Για τη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στη διεκδίκηση της νίκης, σημειώνοντας 32 πόντους μαζί με 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ωστόσο, οι Τίμπεργουλβς δεν βρήκαν σταθερές λύσεις στα κρίσιμα λεπτά, με τα λάθη και την αστοχία να τους κοστίζουν.