Εικόνες πολεμικής σύρραξης εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη του Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν – Φλαμένγκο για το Κόπα Λιμπερταδόρες, το βράδυ της Πέμπτης, σε ματς για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης της Λατινικής Αμερικής.

Οι οπαδοί της κολομβιανής ομάδας που έχουν κόντρα με τη διοίκηση, κατά την έναρξη του αγώνα, έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο του «Atanasio Girardot» ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Γρήγορα ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε. Φωτοβολίδες και αντικείμενα άρχισαν να πέφτουν βροχή, ενώ ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, σε μια κίνηση που δεν ήταν και η… σοφότερη εκείνη τη στιγμή, προκαλούσε με χειρονομίες προς την εξέδρας με αποτέλεσμα η ένταση να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Οι οπαδοί άρχισαν να σπάνε κιγκλιδώματα και να εισβάλουν μαζικά στον αγωνιστικό χώρο, πετώντας αντικείμενα και εκτοξεύοντας φωτοβολίδες. Κάπου εκεί παρενέβη και η Αστυνομία, με τις δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο γήπεδο να κάνουν μαζική χρήση δακρυγόνων.

Μετά από όλα αυτά, ο διαιτητής ήταν αδύνατο να συνεχίσει το ματς αφού δεν γινόταν υπό καμία προϋπόθεση να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή του. Έτσι, έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και λίγο μετά, ανακοινώθηκε και επίσημα η αναβολή του αγώνα, με τα επεισόδια πάντως να συνεχίζονται εκτός γηπέδου, στους γύρω δρόμους του Μεντεγίν.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα