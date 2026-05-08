Τετ α τετ κορυφής στο Λας Βέγκας: Ζαμπίδης και Μεϊγουέδερ πριν τη μεγάλη μάχη
Πρόωρο τέλος είχε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης, καθώς ηττήθηκε στην πρεμιέρα του από τον Τόμας Μάχατς με 2-0 σετ και έμεινε εκτός συνέχειας από τον πρώτο του αγώνα στη διοργάνωση. Η εξέλιξη του αγώνα Ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε να βρει ρυθμό μέσα στο παιχνίδι, είχε στιγμές καλής απόδοσης και έδειξε […]
Σε μεγάλη κρίση βρίσκεται η εθνική ομάδα της Σερβίας, καθώς έντεκα διεθνείς που είχαν κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Ιανουάριο στο Βελιγράδι, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Οι παίκτες προχώρησαν σε κοινή δήλωση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συνεχίσουν να αγωνίζονται με το εθνόσημο όσο στην ηγεσία της Ομοσπονδίας παραμένει ο Σλόμπονταν […]
Ξέγνοιαστες στιγμές πέρασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Ανδρέας Τετέι. Ο πρωταθλητής μας του Επί Κοντώ και ο άσος του Παναθηναϊκού γευμάτισαν μαζί και έβγαλαν μία selfie, χαμογελαστοί και απελευθερωμένοι από το στρες των προπονήσεων. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στην περιοχή του Ψυχικού για μία χαλαρή συνάντηση και σίγουρα έφυγαν […]
Ο Απόλλων Σμύρνης «έγραψε» ιστορία, καθώς κέρδισε με 15-13 τον Πανιώνιο στον μικρό τελικό του Conference Cup και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις στο «Ρέστειο Κολυμβητήριο» του Παλαιού Φαλήρου, όπου φιλοξενήθηκε το Final Four. Ο Μάριος Καπότσης, ο περιφερειακός της «ελαφρά ταξιαρχίας», ήδη είχε κατακτήσει 11 τίτλους στην λαμπρή καριέρα του σε […]
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ρίξει «βόμβα» στο ανδρικό τμήμα βόλεϊ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 25χρονο ακραίο Έρικ Ρερς, ο οποίος έχει ύψος 2,01 μέτρα. Ο Γερμανός αθλητής αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στη Μόντσα, καταγράφοντας 50 συμμετοχές και ποσοστό επίθεσης 45%, ενώ στο παρελθόν υπήρξε συμπαίκτης του Ατανάσοφ. Με τη Λίνεμπουργκ έφτασε […]