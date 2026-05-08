Η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη στη δράση παίρνει μικρή παράταση, με τον έμπειρο επιθετικό να συνεχίζει τη μάχη με τον χρόνο ώστε να τεθεί ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο φορ του ΠΑΟΚ δεν συμμετείχε ούτε στην προπόνηση της Παρασκευής (8/5), ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, γεγονός που τον αφήνει εκτός πλάνων για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Πλέον, στόχος του είναι να προλάβει το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.

Στη σημερινή προπόνηση (08/05) στη Νέα Μεσημβρία, το βάρος έπεσε στην επιθετική τακτική και στα τελειώματα φάσεων, με το τεχνικό τιμ να δουλεύει πάνω στην αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Από το πρόγραμμα απουσίασαν επίσης οι Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν θεραπεία, ενώ οι «ασπρόμαυροι» ανανέωσαν το ραντεβού τους για το πρωί του Σαββάτου (9/5, 11:00).