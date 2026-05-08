Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, καθώς τραυματίστηκε ξανά σοβαρά σε προπόνηση του Ολυμπιακού, προκαλώντας ανησυχία στο εσωτερικό της ομάδας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νέα ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (εκτός για 228 μέρες).

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες, σε ένα σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι χειρουργήθηκε στο εξωτερικό τον Νοέμβριο του 2024, όταν και είχε υποστεί ξανά ρήξη χιαστού κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πλέον θα είναι υπό τη σκέπη του ιατρικού επιτελείου των ερυθρόλευκων, στο οποίο έχει επιστρέψει από τον Νοέμβριο του 2025 ο Χρήστος Θέος.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Μείνε δυνατός και γίνε σύντομα καλά Γιουσούφ», ήταν το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» για τον Γιαζίτζι, ο οποίος φέτος κατέγραψε 27 συμμετοχές με επτά γκολ και 6 ασίστ (21 στο πρωτάθλημα με 2 γκολ και 2 ασίστ).