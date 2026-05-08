Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Αγγλίας απέναντι στην Ελλάδα στο Ολντ Τράφορντ (προκριματικά Μουντιάλ 2002), ένα παιχνίδι που έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων.

Τα «λιοντάρια» βρέθηκαν να χάνουν με 2-1 απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, χάρη στα τέρματα του Άγγελου Χαριστέα και Ντέμη Νικολαϊδη και είχε ανάγκη τουλάχιστον την ισοπαλία για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ της Απω Ανατολής (Νότια Κορέα, Ιαπωνία), υπερτερώντας της Γερμανίας στην ισοβαθμία και αποφεύγοντας τη διαδικασία των μπαράζ.

View this post on Instagram A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo)

Ο Άγγλος σταρ με δικιά του εκτέλεση φάουλ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 25 μέτρα έξω από την περιοχή, σκοράρει και κάνει το 2-2 και «χαρίζει» το εισιτήριο στην Αγγλία για το Μουντιάλ του 2002. Χαρακτήρισε το παιχνίδι το καλύτερο που έχει αγωνιστεί.

Δείτε την εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ