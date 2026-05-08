Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας ακόμη μία παραγωγική χρονιά με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός μετρά ήδη 29 γκολ και 6 ασίστ σε 51 εμφανίσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας του και εκ των κορυφαίων σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Παρά την εξαιρετική του παρουσία, τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία αναφέρουν πως το μέλλον του στους «Αετούς» δεν είναι απόλυτα εξασφαλισμένο. Η εφημερίδα Record σημειώνει ότι η Μπενφίκα εξετάζει ήδη επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, ενώ παράλληλα δεν αποκλείει την παραχώρηση του Παυλίδη, εφόσον προκύψει μια ιδιαίτερα ικανοποιητική πρόταση.

Σύμφωνα με την A Bola, η τιμή εκκίνησης για πιθανή μεταγραφή του Έλληνα φορ εκτιμάται γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, αν και το συμβόλαιό του ισχύει έως το 2029 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων. Παρόλα αυτά, στην Μπενφίκα αντιλαμβάνονται ότι δύσκολα θα ενεργοποιηθεί ολόκληρο το ποσό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.

Ο 27χρονος διεθνής εμφανίζεται ικανοποιημένος στην Πορτογαλία, ωστόσο δεν έχει κρύψει πως θα ήθελε κάποια στιγμή να αγωνιστεί στην Premier League, η οποία αποτελεί τον βασικό του ποδοσφαιρικό στόχο. Ήδη, ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με το ενδιαφέρον να αναμένεται να ενταθεί το προσεχές διάστημα.