Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ συνεχίζει τις κινήσεις ανάπτυξης, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη δημιουργία νέου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον σύλλογο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω οργάνωση και αναβάθμιση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Όλες οι λεπτομέρειες ⤵️https://t.co/cQDJubp8eK pic.twitter.com/LZaDvX6wcC — PAOK BC (@PAOKbasketball) May 8, 2026

Το νέο αθλητικό κέντρο θα κατασκευαστεί σε έκταση περίπου 8.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στόχος της διοίκησης είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το φθινόπωρο του 2026.

Στις εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνονται σύγχρονα γήπεδα προπόνησης, γυμναστήρια, αποδυτήρια, αίθουσες ανάλυσης και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τις ανάγκες όλων των τμημάτων της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

• Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

• Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

• Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

• Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

• Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

• Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ»