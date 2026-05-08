Μία από τις πιο σημαντικές ιστορίες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που αφορά τον Λιονέλ Μέσι, αναμένεται να αποκαλύψει το ESPN.

Όπως ανακοίνωσε το εν λόγω Μέσο, στις 10 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στα κανάλια του ESPN ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, για το πώς έφτασε να εκπροσωπεί την Εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Πίσω στο 2004, ο Μέσι τραβούσε τα βλέμματα με τις επιδόσεις του στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα και ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει την ισπανική υπηκοότητα, χωρίς να έχει εκπροσωπήσει μέχρι τότε, στα 16 του, κάποια χώρα.

Τι είχε συμβεί τότε; Ένας δημοσιογράφος του Barca TV έφτιαξε μια… κασέτα, με στιγμιότυπα του νεαρού Μέσι και την παρέδωσε ο ίδιος σε έναν βοηθό προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να «τρέξει» να διοργανώσει δύο φιλικούς αγώνες προκειμένου να κληθεί ο 16χρονος τότε «Pulga».

Το «Messi: The Forgotten Tape» αποτελεί μέρος των αφιερωμάτων που κάνει το ESPN, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τις σημαντικότερες ιστορίες εντός και εκτός γηπέδου, των πρωταγωνιστών.

